شكرا لقرائتكم خبر عن «الضياءان» في مواجهة «مستقبل وطن» و«الشعب الجمهوري» بانتخابات نواب دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد حزبا مستقبل وطن والشعب الجمهوري بمحافظة دمياط جولة انتخابية شرسة في مواجهة مرشحين لهم شعبية لا يستهان بها، فحزب مستقبل وطن دفع بمحمد مصطفي الماشطة المستشار القانوني باتحاد الكرة مرشحا للحزب الذي يتمتع بدعم شبابي وخبرة سياسية ملحوظة، بجوار ترشيح رجل الأعمال أيمن رخا ابن كفرالبطيخ، كما دفع حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة برجل الأعمال محمد سامي سليمان.

مهمة الماشطة وسليمان صعبة في مواجهة النائب الحالي ضياء الدين داود والمرشح الفردي المستقل والذي يتمتع بشعبية طيبة ورضا ملحوظ عن الأداء البرلماني يجعله منافسا شرسا، وكذلك ضياء على بصل، المرشح الفردي المستقل، الذي يتمتع بأرضية شعبية اكتسبها من خوضه عدة انتخابات سابقة ورصيده الخدمي طوال السنوات الماضية، مما يجعل مهمة الحزبين شاقة في الفوز بالمقعدين المخصصين للدائرة الأولي بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ، والتي يرجح وصولها لمرحلة الإعادة، خاصة في ظل زيادة عدد المرشحين واتساع الدائرة بعد ضم مدينتي كفرالبطيخ ودمياط الجديدة لنطاقها .

يذكر أن دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية والمقرر إجراؤها نوفمبر المقبل، للمنافسة على 10 مقاعد من بينها 6 مقاعد للقائمة و4 مقاعد فردية .