شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أحمي أطفالي من فيروس كورونا في المدارس؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمي، على موقع «تويتر»، مجموعة نصائح للحفاظ على سلامة المدارس خلال جائحة كورونا.

وذلك في ظل عودة دخول المدارس، وانشغال وقلق أولياء الأمور بالخوف على أطفالهم وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، وربما يستفسرون حول أفضل طرق الوقاية للحد من مخاطر انتقال فيروس كورونا.

أفضل طرق الوقاية للحد من مخاطر انتقال فيروس كورونا:

مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض. السعال أو العطس في الكوع المثني أو المنديل، مع التخلص منه فوراً. غسل اليدين بالصابون والماء أو فركهما بمطهر كحولي. تنظيف الأسطح والأشياء التي تلمس باستمرار. الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر واحد. ارتداء الكمامة عند اللزوم أو إذا تعذّر الحفاظ على التباعد البدني. تحية الناس بتلويح اليد أو إيماء الرأس أو وضع اليد على القلب. عدم وصم الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وهناك ٦ طرق لحماية أطفالك من عدوي كورونا فيالمدارس، طبقا لما نشره موقع «تايمز ناو نيوز»، واهما تثقيف الطفل وتعزيز مناعته.

كيف تحمي أطفالك من عدوي كورونا في المدارس:

- تثقيف الأطفال بطرق الإصابة بفيروس كورونا والوقاية منها.

- تعزيز مناعة الأطفال بالأطعمة الصحية.

- التأكيد على الطفل بكونه معرضا للإصابة.

- تعريف الطفل بأنه لا يوجد لقاح حتى الآن للفيروس.

- الأعراض ليست دليلا على الإصابة.

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- ارتداء الكمامة وغسل اليدين وفركها والتباعد الاجتماعى هي طريق النجاة.

وحول الفئات العمرية المختلفة من الأطفال، الذين ينبغي عليهم وضع أقنعة الوجه، نصحت منظمتا الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة سابقاً بأن يرتدي الأطفال، الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً، الكمامات مع اتباع نفس الشروط المطبقة على البالغين.

وبحسب البيان الذي أصدرته الصحة العالمية، لا ينبغي إلزام الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات أو أقل بارتداء كمامة. وتقوم هذه النصيحة على أساس سلامة الطفل، ومصلحته العامة، وقدرته على استخدام الكمامة بشكل ملائم.

عودة المدارس في ظل كورونا

ويستند قرار وضع الكمامات للأطفال، ما بين الـ6 أعوام والـ11 عاماً، على عدد من العوامل أبرزها: مدى تفشي الفيروس في المنطقة التي يقيم بها الطفل، وقدرته على استخدام القناع بشكل آمن، ومدى توفر الكمامات.

وأخيراً، تنصح منظمة الصحة العالمية باستشارة السلطات المحلية دوماً والتقيد بالممارسات الموصى بها في منطقتهم.