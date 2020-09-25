شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالغردقة السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مستشفى الغردقة العام، منطقة المنشية، فندق العروسة، وذلك صباح السبت لمدة خمس ساعات، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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