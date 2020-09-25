شكرا لقرائتكم خبر عن ١١مدرسة جديدة تدخل الخدمة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الوادي الجديد،المهندسة إيمان صبر، أن 11 مدرسة جديدة ستدخل الخدمة وانتظام العمل بها مع بداية العام الدراسي الجديد في أكتوبر القادم، بتكلفة استثمارية 126 مليون جنيه.
وأشارت في بيان لها، اليوم، أن المدارس الجديدة أضافت 102 فصل إضافي جديد للمدارس على مستوى المحافظة، ليصل بذلك إجمالي عدد المدارس بالمحافظة يبلغ 465 مدرسة.
وأضحت أن المدارس الجديدة هي مدرسة الجزائر الابتدائية المشتركة والمدرسة المصرية اليابانية بمركز الخارجة، أما بمركز الداخلة فهى مدارس أفطيمة للتعليم الأساسي ومدرسة خالد ابن الوليد، والقلمون الثانوية والراشدة للتعليم الاساسي وفي مدينة الفرافرة هي مدرسة الشهداء ومدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي والرواد للتعليم الأساسي وبمركز بلاط مدرسة بلاط الثانوية الزراعية وفي مركز باريس مدرسة جورمشين.
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