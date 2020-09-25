شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات 6 سنوات فى قطاع التعليم قبل الجامعى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تقديم تعليم متميز وفق معايير وجودة عالمية لأبناء الشعب المصرى، وحققت الدولة خلال الـ6 سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى. Advertisements وفى هذا الفيديو نتعرف معا على تفاصيل إنجازات الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال التعليم ما قبل التعليم الجامعى.

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