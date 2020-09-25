السياحة الداخلية ملاذ عالمى لتعويض خسائر القطاع بعد كورونا.. إنفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل استمرار قيود السفر فى أغلب أنحاء العالم، وحالة الخوف الصحية بسبب فيروس كورونا تحاول الدول تنشيط السياحة الداخلية لتعويض خسائر السفر الدولى، وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي: "تتوقع منظمة السياحة العالمية عودة السياحة المحلية بشكل أسرع وأقوى من السفر الدولي. نظرًا لحجم السياحة المحلية ، وسيساعد هذا العديد من الوجهات على التعافي من الآثار الاقتصادية للوباء، وفى الوقت نفسه حماية الوظائف وحماية سبل العيش والسماح بالعودة أيضًا للمنافع الاجتماعية التي تقدمها السياحة". وإليك بالأرقام أعلى دول إنفاقا للسياحة الداخلية ومبادرات الدول لتنشيط هذا القطاع: - فى عام 2018، تم تنفيذ نحو 9 مليارات رحلة سياحية محلية - تمثل السياحة المحلية 75% من إجمالي الإنفاق في دول منظمة التعاون الاقتصادى - فى الاتحاد الأوروبى يبلغ الإنفاق السياحى المحلى 1.8 مرة أعلى Advertisements - أكبر أسواق السياحة المحلية هى الولايات المتحدة بنحو 1 تريليون دولار - تحتل ألمانيا المرتبة الثانية بـ249 مليار دولار - اليابان فى المرتبة الثالثة بـ201 مليار دولار - المملكة المتحدة فى المرتبة الرابعة بـ154 مليار دولار - المكسيك فى المرتبة الخامسة بـ139 مليار دولار

تعويض خسائر قطاع السياخة

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