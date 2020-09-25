شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية أقباط الجيزة تنفى خروج أى مظاهرات من كنائسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كذبت مطرانية أقباط الأرثوذوكس بالجيزة ما تم الترويج له بخروج مظاهرات من كنيسة الإخلاص بالطالبية، وأعلنت المطرانية فى بيان لها اليوم عدم خروج أى مظاهرات من أى كنيسة أخرى فى الجيزة.

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