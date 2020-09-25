شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ للرئيس السيسي: حب الوطن له رجال أبطال ويتعدوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، أبياتا شعرية فى مدح وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته على موقع تويتر، قال فيها: حب الوطن له رجال أبطال ويتعدوا لو شالوا حمل جبال قادرين وبيسدوا Advertisements الله يعينك بطل تعيش وتتحدى عمر اللى ضحى بروحه ما خلف وعده

وعبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" نشر تركى آل الشيخ صورة تذكارية سابقة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس مقدار المحبة والتقدير اللذين يكنهما المستشار تركى للرئيس السيسي، كما تعكس أواصر المحبة التى يكنها عموم الشعب السعودى للرئيس السيسي، وهى نفسها المحبة التى تظهر فى حديث المصريين عند ذكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أو صاحب السمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

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