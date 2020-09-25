شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف عن السوشيال ميديا: يكفي من الإثم أن تنقل كل ما تسمع دون تحقق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الصدق محمدة ومنجاة وأن الكذب منقصة ومهلكة، مصداقًا لقول رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم ): «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا» .

وشدد في خطبة الجمعة اليوم بمسجد «التقوى» بقرية زاوية شوشة مركز الدلنجات محافظة البحيرة: أنه ليس شرطًا أن تكون كذابًا بل يكفيك من الإثم أن تنقل كل ما تسمع دون تحقق، أو تنقل، أو تشارك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما تجده على صفحات الآخرين دون تحقق، ويقول نبينا: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدثَ بكل ما سمع»، مؤكدًا أن الإيمان والكذب لا يجتمعان .

وكان وزير الأوقاف حذر من محاولات التحريض ضد الوطن عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، قائلاً: «محاولات الهدم والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعى جريمة في حق الوطن يجب مواجهتها بحزم».

كما أشار إلى الكتائب الإلكترونية لجماعات الفتنة والضلال وأن هذه الكتائب تشكل خطرًا داهمًا على أبنائنا وشبابنا ولكي نقضي على هذا الخطر فلا بد من تغليظ العقوبة على جرائم النشر الإلكتروني التي تهدد أمن الوطن واستقراره، لافتاً إلى إن السب والقذف عبر السوشيال ميديا صفة المنحطين ومن لا أخلاق لهم.