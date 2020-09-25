شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: مشروعات لدعم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في نقادة وقفط وقوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة المقاولون العرب، إن الشركة تنفذ عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا بمدن نقاده وقفط وقوص، يتم تمويلها من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.

ويتمثل مشروع الصرف الصحى بمدينة نقاده في محطة المعالجة الرئيسية، والتي تصل الطاقة الاستيعابية بها إلى ١٦ ألف م٣/يوم بتكلفة ١٥٢ مليون جنيه، ويخدم مدينة نقادة والقرى التابعة لها ويخدم ١٨٤ ألف نسمة، ومن المنتظر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل مع نهاية الأسبوع المقبل.

وأضافت الشركة أن محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحرى بطاقة ١٢٠ لتر/ ثانية بتكلفة مالية بلغت ٣٨ مليون جنيه، سوف تخدم أكثر من ٣٠ ألف مواطن من أهالي القرية، حيث يتم الانتهاء من كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وربط الشبكات وسيتم عمل تجارب التشغيل للمحطة نهاية الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن محطة المعالجة ومحطة الرفع بمشروع الصرف الصحى لمدينة قفط تصل الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى منها إلى ١٥ ألف م٣/يوم بتكلفة ١٦٧ مليون جنيه ويخدم مدينة قفط والقرى التابعة لها ويستفيد منه ١٢٠ ألف مواطن، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل وتم عمل تشغيل تجريبى للمشروع خلال الأسبوع الماضى تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة. وتصل إجمالى الاستثمارات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا حوالي ٦.٤ مليار جنيه، حيث تم تنفيذ ٥٨ محطة مياه شرب، كما يجرى استكمال تنفيذ ٣٧ محطة وشبكات مياه، كما تم تنفيذ ٥ مشروعات فى قطاع الصرف الصحي، و يجرى استكمال تنفيذ ٢٦ مشروع آخر.