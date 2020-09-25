شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نواب حاليين ووجوه نسائية جديدة تخوض انتخابات مجلس النواب بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد انتخابات مجلس النواب المقبلة بمحافظة دمياط خوض 5 نواب حاليين لمنافسة، حيث ضمت القائمة الوطنية لشرق الدلتا مرشحي دمياط علي المقاعد الستة، وهم محمد الحصي أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، والدكتور أسامة العبد النائب الحالي، وإيفيلين متي بطرس النائبة الحالية والمرشحين الثلاثة ضمن القائمة الوطنية.

وكذلك الدكتور أبوالمعاطي مصطفى النائب الحالي الذي ترشح مستقلا علي المقعد الفردي بالدائرة الثانية التي تضم فارسكور والزرقا وكفرسعد ، علاوة على ترشح ضياء الدين داود النائب الحالي مستقلا علي المقاعد الفردية للدائرة الأولى التي تضم بندر ومركز دمياط ورأس البر و دمياط الجديدة وكفرالبطيخ، فيما لاقى التشكيل المعلن استياء بسبب خلوها من الشباب وصغار السن.

ويخوض الانتخابات أيضا عددا من الوجوه النسائية الجديدة ومنها رحاب موسى مرشحة حزب الشعب الجمهوري، إحدى الوجوه الجديدة التي أكدت أنها تعد برنامجا واعدا للتعامل مع قضايا دمياط ومشاكلها بشكل علمي، وخاصة ملف صناعة الأثاث الذي يشهد متغيرات خلال الفترة الماضية، وكذلك الدكتورة هناء فاروق مرشحة حزب مستقبل وطن، والذي يراهن عليها الحزب للقيام بدورها ووجودهم في القائمة سيحميهم من الدخول في معترك الصراعات والمنافسات علي المقاعد الفردية.

يذكر أن دمياط تأتي ضمن محافظات المرحلة الثانية المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل للمنافسة علي 10 مقاعد بينها 6 مقاعد للقائمة و4 مقاعد للمقاعد الفردية.