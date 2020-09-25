شكرا لقرائتكم خبر عن 148 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالقليوبية.. وتحصيل 838 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع أعداد طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء التى تم تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، عقب زيارة رئيس الوزراء لمدينة بنها والتخفيضات الجديدة التى أقرتها المحافظة.

وأشار، في بيان، إلى أن إجمالى عدد الطلبات التى تم تسلمها بلغ 147 ألفا و760 طلب تصالح، كما تم تحصيل 837 مليون و533 آلاف جنيه.