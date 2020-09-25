شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدد من المناطق بدمياط السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة كفر سعد وقرية السنانية، وضعفها عن مركز ومدينة كفر البطيخ ومدينة رأس البر، وذلك غدا السبت، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم.

يأتي ذلك لأعمال تعديل الخطوط المتعارضه مع خط طرد ١٠٠٠مم من التوسعات الجديدة لمحطة مياه كفر سليمان تمهيدا للبدء فى تجارب التشغيل لحين الانتهاء من الأعمال.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.