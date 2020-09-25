شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وشبورة والرطوبة 73%.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك أمطار خفيفة (30 % تقريباً) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، وشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على جنوب سيناء.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى يقابله في طبقات الجو العليا امتداد منخفض، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 – 1،75، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1،75: 2،25 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 73 – 26 )، السواحل الشمالية ( 83 – 45 )، شمال الصعيد ( 60 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «34– 24»، الإسكندرية «31 – 24»، قنا «37- 26»، الأقصر «39– 26»، أسوان «40 – 28».

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