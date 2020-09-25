شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء ٤ جراحات عظام بمستشفي فاقوس النموذجي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري الفريق الطبي لجراحة العظام بمستشفي فاقوس النموذجي، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ٤ عمليات جراحية عاجلة، بمشاركة الدكتور صهيب الأمير، والدكتور خالد عبد الحميد هلال، والدكتور هيثم محمد عبد المنعم، والدكتور يوسف نافع، أخصائي جراحة العظام، وفريق هيئة تمريض العمليات بالمستشفى.

حيث تم إجراء عملية جراحية لطفل يبلغ من العمر ١١عاما، يعاني من جرح طوله ١٣سم بالذراع الأيمن، وكسر في النتوء الداخلي لعظمه العضد، مع عدم القدرة علي تحريك الأصبع، واشتباه إصابة العصب الزندي، وتم إجراء جراحة تثبيت الكسر بأسلاك معدنية، وعمل استكشاف للعصب الزندي، كما تم إجراء عملية جراحية أخرى لطفل يبلغ من العمر ١١عاما، يعاني من كسر بعظمة العضد والزند، إثر سقوطة من الدور الثالث، وتم تركيب مسمار نخاعي لتثبيت عظمه العضد، وتم تركيب أسلاك معدنية لتثبيت الزند، كما تم إجراء جراحة للحالة تبلغ من العمر ٢٠ عاما، وتعاني من كسر بالنتوء الداخلي للكاحل الأيسر، وتم تركيب مسامير جراحية لتثبيت الكسر، وأيضا تم إجراء عملية جراحية لطفل يبلغ من العمر ٤ سنوات، يعاني من كسر بالساعد الأيمن، وتم تركيب أسلاك معدنية لتثبيت الكسر، بعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة، وتمت الجراحات بنجاح، والحالات الآن مستقرة وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفى.

من جانبه قدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمدير المستشفي والفريق الطبي المشارك من الأطباء، وهيئة التمريض، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.