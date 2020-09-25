شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القطاع الدينى بالأوقاف يدعو للوقوف خلف القيادة السياسية للتصدى لجماعات التخريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف حققت إنجازًا غير مسبوق في إعمار بيوت الله فالدولة المصرية تبني وتعمر المساجد ولا تعرف الهدم ولا التخريب، قائلاً: "يجب علينا جميعًا أن نقف الآن صفًا واحدًا خلف قيادتنا السياسية للتصدي لجماعات التخريب والهدم فهذا من صدق الهمم".

جاء ذلك خلال أداء خطبة الجمعة اليوم، بمسجد شوقي المتيني بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، تحت عنوان:"الصدق فى الأقوال والأفعال والهمم"، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد الجديدة بالمدن الجديدة دعويًّا وفكريًّا.

وأشاد طايع، بجهود أهل الخير في إعمار بيوت الله ، وبوعي الجميع والتزامهم بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية، مما يعكس وعي الشعب المصري وتعاونه الكامل في التزامه بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اليوم الجمعة ، 29 مسجدًا بتكلفة تزيد على (50) مليون جنيه، في إطار خطة الوزارة لافتتاح عدد من المساجد خلال شهرى سبتمبر الجارى، وأكتوبر المقبل، وقالت الوزارة، إن ما تم افتتاحه من مساجد بمحافظة البحيرة للعام الحالي 2020م بلغ 106 مساجد بتكلفة تزيد على 200 مليون جنيه.

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