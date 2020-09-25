- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قرية العطف بالجيزة تكذب الإخوان.. مفيش مظاهرات وتسقط الجماعة الإرهابية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الهدوء التام على قرية العطف التابعة لمحافظة الجيزة، ولم تظهر أى تجمعات أو تظاهرات فى أي من شوارع القرية، وذلك مع انتشار أمني مكثف بمداخل ومخارج القرية، وفي أغلب ميادين المحافظة، اليوم الجمعة 25 سبتمبر، حيث تسود هالة من الهدوء التام وحالة من السيولة المرورية، فى ظل عدم وجود أى تجمعات وتواجد رجال الشرطة بشكل دائم ومكثف، تزامنا مع دعوات الجماعة الإرهابية لـ جمعة الغضب.
من ناحية أخرى، يواصل النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة، لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث عملت القناة على استجداء المواطنين ضد مصر من خلال دعوتهم للعمل على نشر الفوضى وإرسال الفيديوهات المحرضة ضد مصر.
ويظهر هذا دور النظام القطرى فى التحريض ضد مصر، حيث خصصت قناة الجزيرة لحرق مصر وتخريبها من خلال نشر أرقام تليفوينة لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.
قرية العطف تصوير خالد كامل
كانت هذه تفاصيل خبر قرية العطف بالجيزة تكذب الإخوان.. مفيش مظاهرات وتسقط الجماعة الإرهابية.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.