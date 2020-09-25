شكرا لقرائتكم خبر عن قرية العطف بالجيزة تكذب الإخوان.. مفيش مظاهرات وتسقط الجماعة الإرهابية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الهدوء التام على قرية العطف التابعة لمحافظة الجيزة، ولم تظهر أى تجمعات أو تظاهرات فى أي من شوارع القرية، وذلك مع انتشار أمني مكثف بمداخل ومخارج القرية، وفي أغلب ميادين المحافظة، اليوم الجمعة 25 سبتمبر، حيث تسود هالة من الهدوء التام وحالة من السيولة المرورية، فى ظل عدم وجود أى تجمعات وتواجد رجال الشرطة بشكل دائم ومكثف، تزامنا مع دعوات الجماعة الإرهابية لـ جمعة الغضب.

من ناحية أخرى، يواصل النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة، لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث عملت القناة على استجداء المواطنين ضد مصر من خلال دعوتهم للعمل على نشر الفوضى وإرسال الفيديوهات المحرضة ضد مصر.

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ويظهر هذا دور النظام القطرى فى التحريض ضد مصر، حيث خصصت قناة الجزيرة لحرق مصر وتخريبها من خلال نشر أرقام تليفوينة لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.