شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مجموعة أشخاص قطعوا طريق الأوتوستراد بتحريض من عناصر الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في القبض على مجموعة من الأشخاص حرضوا على قطع طريق الأتوستراد في القاهرة.

من ناحية أخرى، يواصل النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة، لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث عملت القناة على استجداء المواطنين ضد مصر من خلال دعوتهم للعمل على نشر الفوضى وإرسال الفيديوهات المحرضة ضد مصر.

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ويظهر هذا دور النظام القطرى فى التحريض ضد مصر، حيث خصصت قناة الجزيرة لحرق مصر وتخريبها من خلال نشر أرقام تليفوينة لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.