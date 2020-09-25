أخبار مصر

القبض على مجموعة أشخاص قطعوا طريق الأوتوستراد بتحريض من عناصر الإخوان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مجموعة أشخاص قطعوا طريق الأوتوستراد بتحريض من عناصر الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في القبض على مجموعة من الأشخاص حرضوا على قطع طريق الأتوستراد في القاهرة.

من ناحية أخرى، يواصل النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة، لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث عملت القناة على استجداء المواطنين ضد مصر من خلال دعوتهم للعمل على نشر الفوضى وإرسال الفيديوهات المحرضة ضد مصر.

Advertisements

ويظهر هذا دور النظام القطرى فى التحريض ضد مصر، حيث خصصت قناة الجزيرة لحرق مصر وتخريبها من خلال نشر أرقام تليفوينة لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مجموعة أشخاص قطعوا طريق الأوتوستراد بتحريض من عناصر الإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا