شكرا لقرائتكم خبر عن عايشين فى غيبوبة.. إرهابى يزعم وفاة السيسى منذ 2013 واليوم يدعو للتظاهر ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الصحفي الهارب أحمد حسن الشرقاوى على دعوات جماعة الإخوان للتحريض ضد الدولة المصرية، وذلك تزامنًا مع دعوات التظاهر من قبل المقاول الهارب محمد علي، والجماعة الإرهابية، رغماً من قوله بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي توفى منذ 2013 ومن يحكم بديلاً عنه.

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وظهر الكاتب الصحفى الهارب خارج مصر، والمحسوب على جماعة الإخوان، على أحد قنوات جماعة الإخوان المحرضة ضد الدولة المصرية، معلقاً على دعوات التظاهر للخروج على الدولة المصرية، والتحريض على العنف، مؤيداً تلك المظاهرات بالخروج على الرئيس السيسي، رغم اعترافه سابقاً بأنه لا يحكم مصر حالياً، وأن من يحكم "دوبلير".

وسخر رواد التواصل الاجتماعي من تعليق الكاتب الصحفي وتناقض حديثه السابق مع تعليقه اليوم، حيث قال أحدهم: "أستاذ أحمد حسن الشرقاوي بيعلق على مظاهرات رحيل السيسي اللى حلف بالله إنه مات من سبع سنين سبحان الله".