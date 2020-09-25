شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى يفضح فبركة الجزيرة: تبث فيديو لأطفال يلعبون على إنها مظاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح مواطن مصرى كذب وتدليس قناة الجزيرة القطرية، وذلك بعد بثها لقطات على إنها مظاهرات لأعضاء الجماعة الإرهابية، وهو فى الحقيقة فيديو لعدد من الأطفال يلعبون أمام المنازل، وقامت الجماعة الإرهابية بإدخال أصوات من مظاهرات 30 يونيو.

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وقال المواطن خلال رسالته لـ"الخليج 365": "الجزيرة تبث فيديو لأطفال يلعبون أمام المنازل على أنه مظاهرة وتدخل عليه أصوات من تظاهرات 30 يونيو.