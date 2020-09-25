بعد دقائق.. قطع المياه عن 8 مناطق في الجيزة لمدة 12 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: قالت محافظة الجيزة، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزةـ ستقطع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبوالنمرس والقرى التابعة لها (طموه – شبرامنت – زاوية أبومسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الأشطر - منيل شيحة)، اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت، لأعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبوالنمرس، حيث سيتم تغيير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 أمتار لتهالكه. وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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