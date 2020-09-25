في ظل وقف البناء.. محافظ الجيزة يبحث مشكلات مصانع الطوب بالصف وأطفيح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لقاءً موسعا مع ممثليين عن أصحاب مصانع الطوب الطفلي بمراكز أطفيح والصف لبحث المعوقات التي تواجههم وسبل حلها وفي مقدمتها تأثر إنتاج المصانع لتوقف حركة البناء الفترة الماضية وذلك في ضوء المخطط الذي تنفذه الدولة لضبط منظومة العمران على مستوى الجمهورية بالإضافه إلى ملف التقنين للأراضي المقام عليها تلك المصانع.

وفي بداية اللقاء أكد ممثلو مصانع الطوب تضامنهم مع كافة الإجراءات التي تنفذها الدولة والخطط التنموية مع حرصهم الشديد على بتر أي ادعاءات أو أكاذيب ومواجهة أي أعمال من شأنها التشكيك فيما يتم إنجازه على أرض الواقع.

واستمع محافظ الجيزة، للمشكلات التي تواجه أصحاب المصانع ورؤيتهم لنواب الشعب مؤكدا أن ما تم عرضه كان محل دراسة مسبقا لوضع حلول عاجله لها لدفع عجلة إنتاج تلك المصانع.

وأضاف أن محافظة الجيزة بها حوالي 650 مصنعا للطوب تمثل 65% من صناعة الطوب الطفلي على مستوى الجمهورية وهو ما يعكس حجم الإنتاج الكبير لتلك المصانع، مشيرا إلى أنه بمجرد عرض الأمر على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالتنسيق مع عدد من الجهات لتوريد إنتاج تلك المصانع إليها بصفة دورية لاستخدامها في المشروعات القومية الجارية لحين الانتهاء من المعايير المنظمة لأعمال البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة واستعادة عجلة الإنتاج والتوريد بصورتها الطبيعية.

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وأكد راشد، أن المحافظة لا تقبل بغلق أو إيقاف الإنتاج لأي مصنع من تلك المصانع لأهميتها في دوران عجله التنمية وتوفير فرص العمل خاصة وأن أغلب مواطني مركزي الصف وأطفيح يعملون في مجالات الطوب والزراعة.

وشدد على أنه سيكون هناك تواصل مع ممثلي أصحاب المصانع بمختلف المناطق بالمحافظة لضمان دوران حركة المصانع كما أن المحافظة ستعمل على إعادة دارسة ملف الأراضي المقام عليها تلك المصانع وبما يحقق صالح الجميع في أسعار مناسبة وضمان وصول المرافق للمصانع وخاصة بمنطقة عرب أبوساعد كمنطقة صناعية.

كما تحدث رئيس رابطة مصانع الطوب الطفلي، قائلا: فيما يخص المواد الخام المستخدمة في تصنيع الطوب فهناك تنسيق مع الشركة المصرية للتعدين والتي ستتولى إدارة المحاجر والملاحات خلال الفترة القادمة موضحا استمرار ذات القيم السعرية للخامات المستخرجة من محاجر المنطقة والذي من شأنه عدم تحمليهم أي أعباء جديدة وهو الأمر الذي لاقى استحسان الحاضرين.

وفي نهاية اللقاء أكد محافظ الجيزة، على التنسيق مع شركة الكهرباء لضمان استدامة التيار الكهربائي وعدم قطع الخدمة عن المصانع حال تأخر أي منهم في دفع أي مستحقات مشيرا إلى أنه سيتم متابعه الملف لحين عودة عجلة الإنتاج إلى صورتها الطبيعية.