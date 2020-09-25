وزير الإسكان والسفير العراقي يبحثان التعاون المشترك ونقل الخبرات المصرية للعراق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

استقبل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير أحمد نايف، سفير العراق بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك، ونقل الخبرات والتجارب المصرية فى مجال البناء والتعمير للدولة العراقية.

وأشار وزير الإسكان، إلى حرص مصر على التعاون مع الأشقاء بالعراق، ويتم حالياً التنسيق على المستوى الوزاري بين الحكومتين، وسيتم قريباً دعوة مجموعة من الوزراء بالحكومة العراقية لزيارة مصر، ومتابعة المشروعات التنموية المختلفة التي تم ويجري تنفيذها في ربوع الدولة المصرية، وتحديد آليات وسبل التعاون والمشاركة في إعادة إعمار العراق، وتنفيذ المشروعات المختلفة التي يحتاجها العراق.

ورحب الدكتور عاصم الجزار، بالتعاون المشترك بين الجانبين في جميع المجالات، ونقل الخبرات المصرية في مجال البنية الأساسية، وإنشاء الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، حيث إن الدولة المصرية تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال، من خلال قيامها بتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية، بالمشروع القومي العملاق "الإسكان الاجتماعي".

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وأوضح أن التعاون المصري مع الجانب العراقي لن يقتصر على الدعم الفني في البناء فقط، بل يشمل نقل الخبرة المصرية في تنظيم عملية توزيع تلك الوحدات على مستحقيها، وآليات الدعم الممنوحة للمستحقين.

وأكد وزير الإسكان، على أن الدولة المصرية تمد أيديها للتعاون المشترك مع أشقائنا العراقيين، ونقل خبراتنا إليهم، وشركات المقاولات المصرية أصبحت لديها خبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات المختلفة بأعلى جودة وأقل تكلفة، وفي أسرع وقت ممكن، متمنياً للعراق أن يعود إلى سابق عهده، وأن ينعم أهله بالأمن والازدهار.

من جانبه، توجه السفير أحمد نايف، سفير العراق بالقاهرة، بالشكر لوزير الإسكان على حسن الاستقبال، ونقل تحيات الحكومة العراقية للدولة المصرية، وتحيات وزيرة الإسكان العراقية للدكتور عاصم الجزار، متمنياً لمصر مزيداً من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والحرص على تقوية العلاقات الثنائية بينهما.

وأبدى السفير أحمد نايف، تطلعه للتعاون بين الحكومتين المصرية والعراقية في جميع المجالات، معرباً عن أمله في نقل التجارب والخبرات المصرية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية للدولة العراقية، والتواجد الواسع والمشاركة القوية لشركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات المختلفة بالعراق، حيث إن العراق حالياً به عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتاحة.