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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
حذرت إيبارشية دير مواس ودلجا من تداول إيصالات مختومة بختم منسوب لخدمة إخوة الرب بمطرانية دير مواس.
وأكدت المطرانية، أن هذه الإيصالات مزورة، وأنه لا توجد أي إيصالات تخص خدمة إخوة الرب أو أي خدمة أخرى تابعة للمطرانية، وأن الإيصالات الصادرة من المطرانية مختومة بخاتم المطرانية.
وأهابت إيبارشية دير مواس، بأبناء الكنيسة عدم التعامل مع حاملي هذه الإيصالات لتجنب الوقوع ضحية لحيل هؤلاء الأشخاص المزورين.
كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة القبطية تحذر من إيصالات مزورة منسوبة لإيبارشية دير مواس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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