الداخلية تطارد حائزي الأسلحة النارية وتجار المخدرات في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن عدة حملات أمنية استهدفت العناصر تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية في دمياط.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام وفرد خرطوش وطلقة، مبلغ مالي بحوزة عاطلين "لهما معلومات جنائية" أثناء تواجدهما في كفرالبطيخ وضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جرام فرد خرطوش وطلقة ومبلغ مالي بحوزة وعاطل له معلومات جنائية أثناء تواجده بدمياط .

وضبطت الحملات كمية من مخدر الهيروين وزنت 10 جرام وفرد خرطوش وطلقة نارية ومبلغ مالي بحوزة عاطل أثناء تواجده بالزرقا، ضبط فرد خرطوش و2 طلقة نارية بحوزة عاطل له معلومات جنائية أثناء تواجده بدمياط .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري عرضهم على النيابة العامة