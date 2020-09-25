في الإسماعيلية.. ضبط كيان وهمي يمنح شهادات مُزورة مقابل 3500 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة أحد القائمين على إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص وترويجه لشهادات دراسية مزورة وتنظيم دورات تدريبية وهمية مقابل مبالغ مالية بالإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقناة وسيناء قيام شخصين - لأحدهما معلومات جنائية؛ بإدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي في الاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية عليا، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج ، فضلاً عن قيامهما بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكنا من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم شهادات دراسية وعلمية منسوبة للجامعات المصرية والأجنبية وتحصلا منهم على مبالغ مالية نظير ذلك تراوحت ما بين (2,800 إلى 3,500 جنيه) للشهادة الواحدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأكاديمية حيث أمكن ضبط أحد المتهمين، وعثر على (عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة - جهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية - مبلغ مالي – 14 دفتر "إذن توريد – تسجيل بيانات المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية "- مجموعة من الإيصالات موضح بها المبالغ المحصلة من الطلب - عدد من الاستمارات الخاصة بطلب الحصول على وظائف بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية - كمية من النماذج لامتحانات خاصة بالدارسين بالأكاديمية كمية من المطبوعات الدعائية الخاصة بنشاط الأكاديمية) .

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي وأن المضبوطات خاصة بنشاط الأكاديمية والمبالغ المالية المضبوطة حصيلة الدورات التعليمية والشهادات الممنوحة للراغبين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.