مصر | مكافحة المخدرات تضبط 4 من تجار الكيف

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مكافحة المخدرات تضبط 4 من تجار الكيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان) بحوزة شخص بمديرية أمن القاهرة.

كما نجحت في ضبط 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة شخص، بمديرية أمن البحيرة.

وأضطلعت ف ضبطكمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "مطواة") بحوزة شخص بمديرية أمن الدقهلية.

وقامت بضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 1،500 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة (أحد العناصر الإجرامية "بمنطقة السحر والجمال"، حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي السياق ذاته،

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية خلال حملة أمنية إستهدفت العناصر الإجرامية، بدمياط.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط خلال حملة أمنية مكبرة من ضبط ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار – مبلغ مالى، بحوزة عاطلان "لهما معلومات جنائية"، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كفرالبطيخ.

كما تمكنت من ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جرام – فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – مبلغ مالى، بحوزة عاطل "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط.

وتم ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 10

جرام – فرد خرطوش – طلقة نارية – مبلغ مالى) بحوزة (عاطل) حال تواجده بدائرة مركز شرطة الزرقا.

ونجحت ضبط ( فرد خرطوش – 2 طلقة نارية) بحوزة عاطل "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان دمياط.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.