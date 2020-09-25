مصر | ضبط شخصين لإدارتهما كيانا تعليميا دون ترخيص بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لإدارتهما كيانا تعليميا دون ترخيص بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد القائمين على إدارة كيان تعليمي دون ترخيص وترويجه لشهادات دراسية مزورة وتنظيم دورات تدريبية وهمية مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقناة وسيناء قيام شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامى فى الإحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية عليا، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلًا عن قيامهما بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكنا من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم شهادات دراسية وعلمية منسوبة للجامعات المصرية والأجنبية وتحصلا منهم على مبالغ مالية نظير ذلك تراوحت ما بين (2،800 إلى 3،500 جنيه) للشهادة الواحدة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليه حيث أمكن ضبط أحد المتهمين، وعثر على عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة - جهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية - مبلغ مالى – 14 دفتر "إذن توريد – تسجيل تسجيل بيانات المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية "- مجموعة من الإيصالات موضح بها المبالغ المحصلة من الطلب - عدد من الإستمارات الخاصة بطلب الحصول على وظائف بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية - كمية من النماذج لإمتحانات خاصة بالدارسين بالأكاديمية كمية من المطبوعات الدعائية الخاصة بنشاط الأكاديمية)، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأن المضبوطات خاصة بنشاط الأكاديمية والمبالغ المالية المضبوطة حصيلة الدورات التعليمية والشهادات الممنوحة للراغبين.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.