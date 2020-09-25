مصر | ضبط أكاديمية وهمية للنصب على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط أكاديمية وهمية للنصب على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، في شخص لإدارته أكاديمية وهمية للنصب على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع شرق الدلتا قيام حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية) بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص (أكاديمية) كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية، وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجال (التمريض - أشعة – تحاليل طبية – مساعد صيدلى – سكرتارية طبية – تنمية بشرية – رعاية ذوى الإحتياجات الخاصة والمسنين) تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، كما قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنه من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين (5000 إلى 6000 جنيه) للشهادة الواحدة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية قامت مأمورية إستهدفت المتهم المشار إليه، وأمكن ضبطه بمقر الأكاديمية المشار إليها وعثر على (2) ملف بأسماء الطلبة المتقدمين للدراسة بالأكاديمية المشار إليها بأسماء شخصين مرفق بهما صورة المؤهل الدراسى وإستمارة تسجيل المتدرب وإقرار من المذكوران على اللائحة الداخلية وشروط الأكاديمية وأصل وصورة شهادة الميلاد وصور بطاقة المذكورين وأولياء أمورهما وصورة شخصية لهما.

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كما تم ضبط كمية كبيرة من الأوراق الخاصة بالدعاية للأكاديمية، متضمنة نشاط وعنوان الأكاديمية ومجالات الدراسة بها، ومجموعة أوراق التقديم للأكاديمية المشار إليها، واللائحة الداخلية، والجزاءات، وإستمارة تسجيل متدرب، وإيصال إستلام نقدية، وإقرار الموافقة على شروط القبول بالأكاديمية، (2) خطاب صادرين من الأكاديمية بالمنصورة يتضمنا طلب الموافقة على تأجير قاعة محاضرات بإحدى الجامعات لمدة يومان أسبوعيًا للتدريب فى مجال رعاية الخدمات الصحية (لم يتم الموافقة عليهما).

وتم ضبط (3) خطابات صادرين من الأكاديمية بالمنصورة لإحدى الجامعات يتضمن الأول "جدول مقررات خدمات الرعاية الصحية للحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية"، والثانى "جدول مقررات المعاون الطبى للحاصلين على بكالوريوس الخدمات الإجتماعية"، والثالث "بيان بدورات تدريب العاملين فى مجال ذوى الإحتياجات الخاصة بكافة أنواعها" وذلك لخريجى كليات التربية ورياض الأطفال والمعهد العالى للخدمات الإجتماعية (لم يتم الموافقة عليهم)، لوحة إعلانية بإسم الأكاديمية، جهاز "لاب توب" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته، وبفحصهما فنيًا تبين أنهما محملان بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية، بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى.

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم إنشاء مراكز تعليمية وهمية وإستخدامها فى النصب والإحتيال على الشباب راغبى الحصول علي شهادات دراسية عليا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.