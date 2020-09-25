مصر | مباحث التموين تضبط 1220 قضية خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مباحث التموين تضبط 1220 قضية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1220) قضية تموينية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الآخيرة، حيث تم ضبط ( 2،4 طن "دواجن مُجمدة – مقطعات دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بقليوب (بمحافظة القليوبية).

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وضبط ( 2،5 طن "دقيق فاخر بدون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية ببلبيس (بمحافظة الشرقية)، وضبط ( 3800 لتر زيت طعام معبأة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" – 2 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزان بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج") تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص بالمنتزة (بمحافظة الإسكندرية).

وضبط أيضا ( 7000 عبوة "شاى أحجام مختلفة مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية منتج نهائى – مستلزمات إنتاج 2،015 طن شاى خام بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية – 1000متر رول تغليف – 40000 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية مقلدة) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالعامرية (بمحافظة الإسكندرية)، وضبط ( 12016 جهاز وقطعة مستلزمات طبية "كمامة" – جهاز قياس السكر – إبرة قلم – أنسولين – خافض لسان خشبى" بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة") تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بقصر النيل (بمحافظة القاهرة).

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى ببولاق أبو العلا (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالإستيلاء على مبلغ (387،985 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء، وضبط (10 طن أسمدة زراعية بدون مستندات ومجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بحوش عيسى (بمحافظة البحيرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.