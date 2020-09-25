مصر | ضبط 18 ألف لتر سولار داخل سيارة لنقل المواد البترولية بالسويس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 18 ألف لتر سولار داخل سيارة لنقل المواد البترولية بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين، وبحوزتهم 18 ألف لتر سولار داخل سيارة لنقل المواد البترولية بالسويس.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس قيام شخصين تباع، سائق "لهما معلومات جنائية") بتركيب محبس (كلبس) بخط أنابيب البترول الممتد بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة عتاقة.

عقب تقنين الإجراءات وبالإنتقال للمنطقة المُشار إليها أمكن ضبط المذكوران حال إستقلالهما سيارة نقل (فنطاس) مُحملة بحوالى (18ألف لتر سولار) وبحوزتهما (بندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار) وبمواجهتهما إعترفا بسرقة كمية السولار حمولة السيارة من خط الأنابيب المُشار إليه عقب تثبيت محبس (كلبس) عليه وحيازتهما للسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم سرقة خطوط أنابيب البترول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سياق أخر، تمكنت إدارة الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مساعدتهم فى الحصول على أراضى ووحدات سكنية، بسوهاج.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 7 أشخاص - مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاطًا إجراميًا تمثل فى النصب على المواطنين راغبى الحصول على قطع أراضى ووحدات سكنية، مُدعيًا نفوذه وعلاقاته لدى المسئولين بالجهات المعنية.

و أكدت التحريات صحة البلاغ وقيام المذكور بالإستيلاء من الشاكيين على مبلغ 1،283،000 مليون ومائتان وثلاثة وثمانون ألف جنيه، تحت ذات الزعم، إلا أنه لم يف بما وعد به، ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.. عقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.