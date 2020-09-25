مصر | ضبط عاطل و6 آخرين لاختطاف طفلة بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل و6 آخرين لاختطاف طفلة بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفرالشيخ من عامل، مقيم بدائرة المركز بقيام مجهولين يستقلون مركبة (توك توك) بإختطاف كريمته، 5 سنوات، حال سيرها بالقرية محل إقامتهم رفقة كريمة شقيقه وهروبهم، وتلقى والد الطفلة المختطفة إتصالًا من مجهول طلب خلاله مبلغ مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراحها.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة عاطل، له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز) والذى كان يقود مركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، بالإشتراك مع 6 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم عدا (أحدهم هارب) وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر المتهم الأول بعقده العزم على إرتكاب الواقعة بدافع التحصل على مبلغ الفدية نظرًا لعلمه بثراء أهلية الطفلة المجنى عليها وإستعانته بباقى المتهمين لتنفيذها وقيامه بتاريخ الواقعة بإستئجار مركبة "التوك توك" وخطف الطفلة بالإشتراك مع باقى المتهمين وإحتجازها بمنزل أحدهم وقيام آخر بالإتصال بوالد الطفلة ومساومته على إعادتها نظير دفع مبلغ الفدية وعقب إستشعارهم بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراحها خشية ضبطهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وفي سياق أخر، نجحت مديرية أمن البحيرة، في ضبط أحد الأشخاص ؛لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية بدون ترخيص وبحوزته 11 بندقية خرطوش.

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فقد أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بالبحيرة، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال إعداد بعض الأكمنة برئاسة قطاع الأمن العام والتى أسفر إحداها عن ضبطه، وذلك حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة بدر، وبتفتيش السيارة تم ضبط 11 بندقية خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الإتجار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وخاصةً متجرى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.