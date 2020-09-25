أخبار مصر | "التعليم" تحظر الدعاية الانتخابية لمجلس النواب داخل المدارس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 25 سبتمبر 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "التعليم" تحظر الدعاية الانتخابية لمجلس النواب داخل المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ المنشور رقم 10 لسنة 2020 حرصا على تأمين منشآت العملية التعليمية. حيث وجهت خلاله بضرورة التنبيه على الآتي: _يحظر استخدام المنشآت التعليمية في الدعاية الانتخابية للمرشحين Advertisements _يحظر وضع لافتات أو إعلانات انتخابية على أسوار المدارس _يحظر إقامة ندوات أو لقاءات للمرشحين داخل المنشآت التعليمية _يحظر الاشتراك في الأنشطة التي تحمل بين طياتها أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية _يحظر توزيع أي نوع من الهدايا تحمل طابع انتخابي داخل المنشآت التعليمية

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