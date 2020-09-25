شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الاَلات الشعبية تقدم مجموعة من أغاني التراث بثقافة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام قصر ثقافة الأقصر عرض فني لفرقة الأقصر للآلات الشعبية على المسرح المفتوح وأنشد الفنان قرشي العزب أغاني «الي كلمتك عليها، موال من نظرة عين».

وأنشدت الفنانة صباح فاروق أغنية «على ورق الفل دلعني»، وقال مدير قصر الثقافة بالاقصر، ان هذه الأنشطة تاتى ضمن خطة العمل المقررة والتى تتنوع من اغانى وإنشاد دينى وورش عمل متنوعة في العديد من المجالات.

وأكد أن الأغانى الشعبية التي تناولها المطربين نالت استحسان جميع الحضور مطالبين بضرورة زيادة هذه الأمسيات للاستمتاع بالنغم المصرى القديم.