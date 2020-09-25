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شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عمل لجان تلقي طلبات التصالح بطوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الوحدات المحلية في طوخ استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء من المواطنين، اليوم الجمعة، بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، باستمرار عمل لجان تلقى الطلبات يومى الجمعة والسبت، وتفقد أحمد الوزيرى رئيس مدينة طوخ، أعمال اللجان قرى بلتان وترسا ومشتهر، وطالب القائمين بتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
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