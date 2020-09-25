شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين بالقاهرة يشيد بكلمة رئيس بلاده بالمؤتمر الـ75 للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير الصين في القاهرة لياو ليتشيانج إن هناك ضرورة إلى دور قوي للأمم المتحدة لمواجهة التحديات التي يمر بها العالم، مشيدا بكلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ في مؤتمر الذكرى السنوية الـ 75 للأمم المتحدة، التي يشارك فيها العديد من قيادات وزعماء العالم، عبر الواقع الافتراضي بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأكد السفير الصيني، في بيان، أن بكين تحرص علي المشاركة السنوية في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنها حريصة أن تعم مبادئ العدالة والانصاف بين الدول، مشيرا إلى أن الصين تساهم بشكل كبير وفعال في تحقيق التنمية في العالم وترفض التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشار السفير إلى جهود بلاده في مكافحة فيروس كورونا وإنتاج لقاح لمواجهته، مضيفا أن البلدان الإفريقية ستكون من أوائل الدول التي ستحصل عليه.