شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة بلاغ سمير صبري ضد «أصالة» للنيابة المختصة للفحص والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أحالت النيابة العامة البلاغ الذي تقدم به سمير صبري، المحامي، ويتهم فيه الفنانة السورية أصالة باقتباسها جزءًا من حديث للنبي محمد، عليه الصلاة والسلام، في أغنيتها الجديدة «رفقًا». إلى النيابة المختصة لفحصه.
وقال «صبري»، في بلاغه: «أصدرت المُبلَّغ ضدها ألبومًا غنائيًا حديثًا يحتوي على أغنية معنونة باسم (رفقًا)، وجاءت كلمات هذه الأغنية اقتباسًا من حديث نبوى شريف، ما دعا الأزهر الشريف إلى إصدار بيان».
واستند «صبري»، في بلاغه، على مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف إلى عدم الاستماع أو الترويج لأي أغنية يتم فيها الاقتباس من الأحاديث النبوية، معتبرًا الاقتباس من أحاديث النبى لتصبح جزءًا من أغنية غير جائز شرعًا، ولا يليق بمقام النبوة.
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