شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر ثاني أهم مسار بالعالم لهجرة الطيور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن للسياحة البيئية مفهوم واسع يشمل العديد من الأنشطة المتنوعة وليس فقط القيام بالأنشطة البحرية بما تتضمنه من مشاهدة الكائنات البحرية والشعاب المرجانية والأسماك فقط، بل يشمل العديد من الأنشطة والتى تتمتع مصر بها ومنها مشاهدة الحفريات بمحميات الفيوم والإطلاع على ثقافات وأنشطة المجتمعات المحلية من خلال رحلات السفارى، كما تتمتع مصر بأحد أهم أنشطة السياحة البيئية بالعالم والتى قامت عليها اقتصاديات دول وهي سياحة مشاهدة الطيور.

جاء ذلك خلال جولة للوزيرة برفقة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، لمركز مشاهدة الطيور المهاجرة بشرم الشيخ بحضور عدد من خبراء السياحة والبيئة بالإضافة إلى ممثلى وكلات الأنباء العالمية، في إطار استعدادات مصر لإطلاق حملة ECO Egypt للترويج للسياحة البيئية.

كما أضافت وزيرة البيئة أن مصر تعد ثانى أهم مسار بالعالم لهجرة الطيور وهو ما يجعل مصر مسار لأكثر من 700 نوع من الطيور المهاجرة وقد يصل إلى مليون نوع يمر بمصر مرتين في العام خلال رحلة الهجرة من اوروبا إلى أفريقيا والعودة بفصلى الربيع والخريف حيث تعد مدينة شرم الشيخ إحدى مسارات الطيور في هذا الوقت من العام اثناء رحلتها مما يمكنا من الاستمتاع بمشاهدة أسراب الطيور من خلال المركز.

واستعرضت فؤاد عدد من جهود مصر في مجال حماية الطيور المهاجرة للوفاء بالتزاماتها الدولية وحفاظاً على التنوع البيولوجى منها برامج إغلاق محطات توليد طاقة الرياح عند عبور الطيور لحمايتها بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، كذلك برامج التوعية للمرشدين السياحيين بالطيور وأنواعها وغيرها من البرامج التي جعلت مشاهدة الطيور أحد البرامج السياحية الأساسية بالتعاون ما بين وزارة البيئة ووزاره السياحه وهيئة تنشيط السياحة، فمشاهدة الطيور سيكون أحد البرامج التي سيتم دمجها في السياحة البيئية.

وأوضحت أن كل تلك الإجراءات انعكست في حصول مصر على العديد من الجوائز الدولية ومنها فوز مصر الشهر الماضى بجائزة الطاقة العالمية لجهودها في حماية الطيور المهاجرة، وهو ما يعد إشادة عالمية بإجراءات مصر في حماية الموارد الطبيعية والطيور المهاجرة وتكليلا لجهود دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصا قطاعات الطاقة والسياحة.

وشددت وزيرة البيئة على أن مفهوم السياحة البيئية المسؤولة يحقق الحفاظ على التنوع البيولوجي ومواردنا الطبيعية مع الحفاظ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص عمل، وهو ما يعكسه مفهوم التنمية المستدامة وهو ما تسعى مصر لتحقيقه في رؤيتها 2030.

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جدير بالذكر أن جائزة الطاقة العالمية ENERGY GLOBE Award تأسست عام 1999 من قبل مؤسسة غير ربحية أسسها رائد الطاقة النمساوي «لوولفغانغ نيومان» وهي اليوم واحدة من الجوائز البيئية المرموقة في العالم لتقديم مشاريع مستدامة ناجحة ولإيجاد حلول للكثير من المشاكل البيئية القائمة، وتقدم لخمس فئات وهى الأرض والطاقة والماء والهواء والشباب ويتم منح الجوائز للفائزين من جميع أنحاء العالم في حفل عالمى بحضور كبار الشخصيات الدولية والأكثر تأثيرا على مستوى العالم.