شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة وزيرين و30 سفيرًا.. ماراثون للدراجات بشرم الشيخ للاحتفال بيوم السياحة العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، و٣٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر، بماراثون للدراجات الهوائية، والتي نظمته وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، بمدينة شرم الشيخ، للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

جاء هذا الماراثون على هامش زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و٣٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

شارك بالماراثون، السفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري الغرف السياحية.

وانطلق الماراثون من أمام فندق إقامة الوزراء والسفراء واستمر إلى ما يقرب من ساعة؛ حيث جاب شوارع مدينة شرم الشيخ ذات الطبيعة والشواطئ الخلابة والمقومات السياحية المتميزة. وأعرب السفراء عن استمتاعهم بهذا الماراثون، واقترح سفير ألمانيا بالقاهرة بأنه يجب عمل مسابقة عالمية للدراجات بمدينة شرم الشيخ.