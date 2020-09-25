شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من مشروعات الطرق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، اجتماع لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من مشروعات الطرق بنطاق المحافظة، بحضور مسؤولي الطرق ومدير مديرية الإسكان والادارة المالية.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عادل الغضبان، معدلات التنفيذ الحالية لمشروعات الطرق الجاري تطويرها ورفع كفاءتها، والميادين الرئيسية بالمحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لكافة المشروعات الجاري العمل بها، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بالمشروعات.
وناقش المحافظ مخطط إنشاء وتطوير الطرق بنطاق المحافظة، بما يتماشى مع التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد على كافة الأصعدة، مؤكدا أن هناك اهتمام كبير برفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، بما يحافظ على الشكل الجمالي ويحقق سبل الراحة للمواطن.
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