شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الزراعة بالسويس تنظم ندوة لتحديث وتطوير الري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت مديرية الزراعة بالسويس سلسلة ندوات إرشادية لتوعية المزارعين بمشروع تطوير وتحديث الرى وأهميته، حيث عقدت الندوة بقريتى العمدة والشلوفة وذلك بحضور الدكتور عصام عبدالفتاح عامر وكيل وزارة الزراعة بالسويس والدكتور جمال الصناط والدكتورة عبير أبوالمجد عن مشروع تحديث الرى والمهندس عبدالغنى مدير عام المراقبة العامة للتنمية والتعاون الزراعى والمهندس محمود السيد مدير عام الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالسويس. افتتح الندوة الدكتور عصام عبدالفتاح عامر في حضور عدد كبير من المزارعين وأكد على التعريف بمشروع تطوير الرى وأهميته والعائد الاقتصادي على المزارع والدولة. وأكدت الدكتورة عبير أبوالمجد على الخطوات التنفيذية للمشروع، ثم تحدث الدكتور جمال الصناط عن العائد على السادة المزارعين من تنفيذ هذا المشروع كما قام المسئولين بالرد على استفسارات المزارعين عن المشروع وأهميته وخطواته وكيفية تحقيق أقصى استفادة المزارعين من هذا المشروع. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,375

تعافي 91,843

وفيات 5,822

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