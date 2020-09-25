شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة متهمين للجنايات حاولا تهريب 500 طربة حشيش بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت النيابة العامة بالسويس متهمين اثنين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بمحاولة تهريب 500 طربة حشيش بالسويس.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة رصدت نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، ولهما معلومات جنائية، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بنطاق بمحافظة السويس.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الجناين وبحيازتهما 500 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمولة، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة، واعترفا بأنهما قاما بتجهيز مخزن سرى بأبواب السيارة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها، بقصد ترويجها بمحافظات الأخرى.