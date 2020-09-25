شكرا لقرائتكم خبر عن 29 فرقة طبية للكشف عن الأمراض المزمنة بمبادرة 100 مليون صحة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت الأقصر، بعد ظهر اليوم الجمعة، انطلاق ٢٩ فرقة طبية، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، والخاصة بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة.
وأوضح الدكتور طاهر أبوب، وكيل وزارة الصحة، أنه تم نشر الفرق الطبية للكشف عن الأمراض المزمنة بجميع مدن وقرى الاقصر، لتوقيع الكشف على أكبر عدد من من الأهالى وتقديم الرعاية الكاملة لهم.
وأضاف أنه تم توزيع الفرق الطبية بعدة نقاط ثابتة بمدن وقرى البياضية، والزينية والقرنة، ومدينة الأقصر، والطود، وارمنت ومركز إسنا، مؤكدا أن الجميع يعمل لصالح المواطن المصرى، وتتم متابعة جميع الفرق الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية لتقديم أفضل خدمة لهم. واكد ان هذه المبادرة، تهدف إلى تشجيع ودعم المرضى، من أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة واستكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية، بطرق آمنة بمل المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية.
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