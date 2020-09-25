شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: جماعات الفتنة وأبواق الضلال لا هم لهم إلا الكذب والافتراء وبث الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة ،محافظ البحيرة، 29 مسجدًا بالمحافظة أحدها مسجد التقوى بزاوية أبوشوشة مركز الدلنجات مسقط رأس الدكتور شوقي علام ،مفتى الجمهورية، وبحضور المفتى، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومراعاة البعد الاجتماعي وهو المسجد الذي أدي به وزير الأوقاف خطبة الجمعة .

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح ٧٧ مسجدًا في ١٣ محافظة اليوم الجمعة من خلال خطة متكاملة لافتتاح ٣١٤ مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ٢٠٢٠م.

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد التقوى بمركز الدلنجات بعد افتتاحه ضمن خطة افتتاح 77 مسجدا جديدا على، بعنوان «الصدق في الأقوال والأفعال والهمم» الذي حددته الوزارة وعممته على جميع الأئمة للالتزام به نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأكد وزير الأوقاف على ضرورة دعم جهود الدولة وتحقيق التنمية وعدم الاستماع مطلقا لأبواق أعداء الوطن من الإخوان والمتآمرون على أمن واستقرار الدولة المصرية، كما دعا وزير الأوقاف إلى عدم الاستماع إلى الشائعات والأكاذيب وأن يتحرى المرء الصدق فيما يقوله وينقله .

وفي بداية خطبته أكد وزير الأوقاف أن الصدق محمدة ومنجاة، وأن الكذب منقصة ومهلكة، مصداقًا لقول رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم ): «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا»، وهذا ما نشاهده من جماعات الفتنة وأبواق الضلال الذين لا همّ لهم إلا الكذب والافتراء وبث الشائعات، ونحن على ثقة أن الله (عز وجل) سيرد كيدهم في نحورهم؛ لأن الله يقول: «إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ»، ويقول سبحانه: «إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ» .

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وأوضح الوزير أنه ليس شرطًا أن تكون كذابًا بل يكفيك من الإثم أن تنقل كل ما تسمع دون تحقق، أو تنقل، أو تشارك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما تجده على صفحات الآخرين دون تحقق، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): «كفى بالمرء كذبًا أن يحدثَ بكل ما سمع»، مؤكدًا أن الإيمان والكذب لا يجتمعان، وأن الكذب من صفات النفاق، وفي ذلك يقول نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم): «آيةُ المُنافِقِ ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كذَبَ، وإذا وعَدَ أخلَفَ، وإذا ائْتُمِنَ خان» .

كما أشار الوزير إلى أن الصدق في الأقوال يتبعه الصدق في الأفعال، وأن الصدق من خصائص وصفات الإيمان، قال تعالى «مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا»، ومن الصدق في الأفعال والأقوال موقف الأعرابي الذي جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فآمَنَ بِهِ واتَّبعَهُ وقالَ: أُهاجرُ معَكَ فأوصى بِهِ النَّبيُّ (صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ) بعضَ أصحابِهِ فلمَّا كان يوم من الأيام التي لاقى رسول الله أعداء الله، غنِمَ رسولُ اللَّهِ (صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ) فيها أشياءَ، فقَسَّمَ وقسمَ لَهُ فأعطَى أصحابَهُ ما قَسَمَ لَهُ وَكانَ يرعى ظَهْرَهُم. فلمَّا جاءَ دفَعوا إليهِ فقالَ: ما هذا؟ قالوا: قَسْمٌ قَسمَهُ لَكَ رسولُ اللَّهِ (صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ). فأخذَهُ فجاءَ بِهِ النَّبيَّ (صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ) فقالَ: يا مُحمَّدُ، ما هذا؟ قالَ: قَسمتُهُ لَكَ. قالَ: ما على هذا اتَّبعتُكَ، ولَكِنِّي اتَّبعتُكَ على أن أُرمَى هاهُنا وأشارَ إلى حلقِهِ بسَهْمٍ فأموتَ وأدخلَ الجنَّةَ. فقالَ: إن تَصدُقِ اللَّهَ يَصدُقْكَ فلبثوا قليلًا، ثمَّ نَهَضوا إلى العدوِّ، فأتى بِهِ النَّبيُّ (صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ) يُحمَلُ، قد أصابَهُ سَهْمٌ حيثُ أشارَ، فقالَ النَّبيُّ (صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ): أَهوَ هوَ؟ قالوا: نعَم قالَ: صدقَ اللَّهَ فصدقَهُ، وَكَفَّنَهُ النَّبيُّ (صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ) في جُبَّةٍ، ثمَّ قدَّمَهُ فصلَّى عليهِ، فَكانَ مِمَّا ظَهَرَ مِن صلاتِهِ عليهِ: اللَّهمَّ إنَّ هذا عَبدُكَ، خرجَ مُهاجرًا في سبيلِكَ، فقُتلَ شَهيدًا، أَنا شَهيدٌ علَيه.

وفي ختام خطبته أكد وزير الأوقاف أن مصر دولة تبني وتعمر، وفي كل يوم نمر على ما تبنيه من الطرق والإسكان ودور العبادة، ونحن الآن في محافظة البحيرة لافتتاح (29) مسجدًا بتكلفة تزيد على (50) مليونا من الجنيهات، موضحًا أن ديننا دين بناء، والحضارة الإسلامية حضارة عمران، كما أن الصدق في كل شيء سبيل البركة في كل شيء، وأن الكذب يمحقها، وفي ذلك يقول (صلى الله عليه وسلم): «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» .

وأكد الوزير أن الصدق مع الأوطان ليس كلاما ولا شعارات، وإنما عطاء وبناء، وحفاظ على البلدان، وأن نقف بقوة في وجه دعاة الفوضى والتخريب، وكشف ما يقومون به من فساد وإفساد، وألا نقف من قضايا الوطن موقفًا سلبيًا، وفي ذلك يقول الشاعر:



ويأتى افتتاح مسجد التقوى بقرية زاوية أبوشوشة مسقط رأس مفتى الجمهورية ضمن خطة وزارة الأوقاف لإنشاء المساجد بالمحافظات المختلفة.

كما تم افتتاح 29 مسجدًا على مستوى 8 مراكز والتى تم تنفيذها ضمن خطة وموازنة وزارة الأوقاف وبالجهود الذاتية التي تدعمها الوزارة بتكلفة تتجاوز 50 مليون جنيه.

ومسجد التقوى الذي تم افتتاحه تبلغ مساحته 520 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و800 ألف جنيه جهود ذاتية تحت إشراف ودعم وزارة الأوقاف، ويتكون المسجد من 3 أدوار.