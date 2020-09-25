شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة أسوان»: حملة تنشيطية وتوعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية 27 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق مديرية الشؤون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور محمد عبدالمنعم سرور، وكيل المديرية ومدير إدارة تنظيم الأسرة، سلسلة حملات تنشيطية وتوعوية وخدمية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية وصحة المرأة والطفل، وذلك خلال الفترة من 27- 29 سبتمبر 2020 في قرى (المنشية الجديدة- الرغامة شرق- سبيل العرب) بمركز كوم امبو.

وسيتم خلال القوافل، تقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة ومتابعة الحمل، والكشف المجاني على الأطفال، وذلك بالاستعانة بالعيادات المتنقلة، وأخصائيات نساء، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي لمشكلة الزيادة السكانية وإشراف وزيرة الصحة والسكان.