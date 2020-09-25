شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة: أصبحنا نجني ثمار التدريب الجيد للتعامل السريع مع الأعطال المفاجئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن مهندسين وفنيين وعمال الشركة تعاملوا فورا مع عدد من كسور خطوط مياه الشرب في عدة مناطق مختلفة في وقت قياسي خلال 24 ساعة الماضية، بقطاع السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مؤكداً أننا أصبحنا نجني ثمار التدريب الجيد للتعامل السريع مع الأعطال المفاجئة، بإشراف وتواجد مديري المناطق ورؤساء القطاعات على أرض الواقع.

وأضاف اللواء عبد الحميد أنه تم إصلاح خط مياه قطر 6 بوصات بمنطقة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية، كما تم إصلاح خط مياه قطر 4 بوصات المغذى لوحدة الحريق بجوار الكنيسة الإنجيلية، وتم إنهاء أعمال إصلاح الكسر بخط مياه الشرب قطر 4 بوصات والمغذى لعزبة أبوربيع، بمنطقة فايد، وإصلاح كسر بخط 4 بوصات بلاستيك بقرية أم عروج، وإصلاح كسر بخط 4 بوصات بمنطقة أبوشلبى.

وأشار اللواء عبد الحميد إلى أنه جارٍ أعمال تنفيذ الملس والتطهير بالمناطق خط صرف صحى القابوطى بلوك 1-2-3-4 ، بالإضافة ألى تسليك خط مساكن النصر، والسيد العشر، والسيد متولى، وتسليك وتطهير شارع ابوالحسن والشرقية، وشارع الزقازيق، ومساكن المنخفض سوق السمك عند بوابة 2 ، كما تم تطهير شبكات وبلوعات المطر بشوارع ومناطق حى العرب ببورسعيد ، وشارع طرح البحر أمام فندق الباتروس والمسرح.

وأوضح اللواء عبد الحميد أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد» يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان.