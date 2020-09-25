شكرا لقرائتكم خبر عن سكك حديد إسرائيل تتعرض لخسائر كبيرة بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة السكك الحديدية الإسرائيلية (IR) أنها حققت خسائر صافية للنصف الأول من عام 2020 مع أداء سلبي بقيمة 16.1 مليون شيكل (4.74 مليون دولار أمريكي). وانخفاض كبير في عدد الركاب والبضائع.

مقارنة بصافي ربح قدره 10.3 مليون شيكل لنفس الفترة من عام 2019، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وقال موقع ريال جورنال الدولي فيروس كورونا تسبب في انخفاض بنسبة 12 في المائة في الإيرادات لهذه الفترة.

وأضافت أن النصف الأول من عام 2019، حقق انخفاض حاد في عدد الركاب بنحو 58٪ في أعداد الركاب، حيثةبلغ 14.2 مليون مسافر فقط. خلال هذه الفترة مقارنة بـ 34.1 مليون راكب في النصف الأول من عام 2019، مع عدد ركاب يومي بلغ 175 ألف راكب.

كما انخفضت البضائع بنسبة 7٪ في أحجام الشحن على شبكتها، حيث تم شحن 3.9 مليون طن من الشحن خلال هذه الفترة. هذا بالمقارنة مع 4.2 مليون طن لنفس الفترة من عام 2019.

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