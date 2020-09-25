شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات الإخوان فشنك .. كل شئ هادئ فى ميدان الإسعاف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الهدوء التام، والانتظام فى الحركة المرورية بشوارع وسط البلد وتحديدا ميدان الإسعاف، اليوم الجمعة 25 سبتمبر، وذلك تزامنا مع دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لجمعة الغضب.

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من ناحية أخرى يواصل النظام القطرى استخدام قناة الجزيرة، لتنفيذ مخططاتها التحريضية ضد الدولة المصرية، حيث عملت القناة على استجداء المواطنين ضد مصر من خلال دعوتهم للعمل على نشر الفوضى وإرسال الفيديوهات المحرضة ضد مصر.

ويظهر هذا دور النظام القطرى فى التحريض ضد مصر، حيث خصصت قناة الجزيرة لحرق مصر وتخريبها من خلال نشر أرقام تليفوينة لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.