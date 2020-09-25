شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج الاخوان الارهابيين "جمعة الغضب" يدعمه المرتزقة فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مفاجأة مدوية، تُسقط كافة الادعاءات والأكاذيب التي تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية وذيولها، وقناة الجزيرة القطرية، فيما يسمى بـ "جمعة الغضب" ، تبين أن عدد المشاركين فى هاشتاج الاخوان ، 173.215 ألف شخص من خارج مصر .



الأرقام

جماعة الإخوان الإرهابية، وإعلامها وقناة الجزيرة المحرضة، حاولوا تصدير مشاهد غير حقيقية بوجود الآلاف في الشوارع الرافضين للنظام، وهو ما اتضح بعد ذلك أنه غير حقيقى، وأنهم استعانوا بفيديوهات قديمة لا تمت للواقع ، بعدما كشفتهم العديد من الصفحات التي تمكنت من نشر الفيديوهات القديمة كاملة، وبتواريخها الحقيقية.

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أحد الحسابات على مواقع تويتر، نشر "سكرين شوت"، يوضح عدد المشاركين في هاشتاج "جمعة الغضب"، على تويتر، حيث قال، "أحد المختصين تمكن من تتبع الهاشتاج الذى يطالب بجمعة الغضب- فوجدنا أن مجموع من كتب فى الهاشتاج ١٧٣،٢١٥ تويته .

دعوات جماعة الإخوان الإرهابية وعلى رأسهم المقاول محمد على، لم تلق أي استجابة تذكر على أرض الواقع، بينما يحاول الإخوان تصدير أن الميادين تمتلئ عن آخرها بالمتظاهرين، وهو الأمر الذى يسخر منه المصريين لليوم الخامس على التوالى.