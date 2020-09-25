شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ البحيرة يشهدان توزيع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف واللواء هشام عبد الغنى آمنة محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، توزيع 4 أطنان من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة البحيرة كدفعة عاشرة، بواقع إجمالى ما تم توزيعه 40 طنًا بالمحافظة .

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أن الحاضرين من المسئولين والتنفيذيين أشادوا بالمشروع الذى يعد نقلة حضارية ، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحى ، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته، علمًا بأن إجمالى ما تم توزيعه حتى الآن على مستوى الجمهورية قد بلغ (778) طنًا .

وأكدت وزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ، ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اليوم الجمعة ، 29 مسجدًا بتكلفة تزيد على (50) مليون جنيه، فى إطار خطة الوزارة لافتتاح عدد من المساجد خلال شهرى سبتمبر الجارى ، وأكتوبر المقبل.

وقالت وزارة الأوقاف، إن ما تم افتتاحه من مساجد بمحافظة البحيرة للعام الحالى 2020م بلغ 106 مساجد بتكلفة تزيد على 200 مليون جنيه.

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